В Сеуле заявили о втором за две недели случае нарушения границы военными КНДР

Военные КНДР вновь нарушили границу с Южной Кореей и вернулись на территорию Северной Кореи после предупредительных выстрелов, сообщили в агентстве Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
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