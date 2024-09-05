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Дурная слава: картины, рядом с которыми не хочется находиться

Дурная слава: картины, рядом с которыми не хочется находиться

«Hands Resist Him» - картина и фотография, послужившая основой для полотна. Глядя на признанные шедевры мировой живописи, зрители не перестают восхищаться мастерством художников и готовы рассматривать полотна часами.

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