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Захарова, отвечая Кулебе, заявила, что дипломатов РФ никто изолировать не будет

Захарова, отвечая Кулебе, заявила, что дипломатов РФ никто изолировать не будет

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая руководителю украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе, заявила о том, что российских дипломатов никто изолировать не будет.

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