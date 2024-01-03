Захарова, отвечая Кулебе, заявила, что дипломатов РФ никто изолировать не будет

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая руководителю украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе, заявила о том, что российских дипломатов никто изолировать не будет.
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