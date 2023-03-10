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«МЮ» разгромил «Бетис», победа «Юве» и ничья «Арсенала», Месси разносят во Франции, Зюганов против Fan ID, поражение Роналду и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» мощно отреагировал на провал с «Ливерпулем», разгромив дома «Бетис» (4:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

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