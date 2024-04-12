Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Изделием-51»

На авдеевском направлении украинские военные лишились танка в результате удара, нанесенного российским управляемым боеприпасом «Изделие-51», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, которое опубликовало кадры поражения бронетехники противника.
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