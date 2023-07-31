Коган призвал создать инфраструктуру для оплату вывоза мусора по факту

CM

C Major

очередное головотяпство и очковтирательство для оправдания занимаемого кресла и затрат государства,выдвинул якобы дельную инициативу.Ладно,можно определить по отходам обьемы конкретного производства(завода,фабрики и тп),но отдельного гражданина - полный нонсенс.Выбросил в мусорный бак бутылку или пакет - заплати за факт открытия замка бака?Почему нет системы снятия должностных полномочий депутата по некомпетенции( а таких инициатив для "галочки" полно)!Или кошек считать они будут на дому - это что,умно?