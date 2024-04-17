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Петербургский дневник

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Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Цель обнаружили при помощи БПЛА Артиллерийский расчет «Ноны-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт военнослужащих украинской армии на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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