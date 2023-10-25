Какую машину брать, если брать прямо сейчас

Если автомобиль нужно было бы покупать сейчас, то 28,4% россиян выбрали бы нового «китайца», выяснили эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir в ходе опроса, проведенного среди 1200 автомобилистов по всей России.
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