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Клан экс-главы Мордовии подозревают в причастности к экокатастрофе

Клан экс-главы Мордовии подозревают в причастности к экокатастрофе

В Мордовии жители одного из сел пожаловались «Известиям» на загрязнение реки Алатырь. По их словам, воду загрязняют предприятия, которые принадлежат родственникам экс-губернатора Мордовии Николая Меркушкина — спиртзавод «Кемлянский», сыродельный комбинат «Ичалковский» и его очистные сооружения.

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