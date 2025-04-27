Клан экс-главы Мордовии подозревают в причастности к экокатастрофе

В Мордовии жители одного из сел пожаловались «Известиям» на загрязнение реки Алатырь. По их словам, воду загрязняют предприятия, которые принадлежат родственникам экс-губернатора Мордовии Николая Меркушкина — спиртзавод «Кемлянский», сыродельный комбинат «Ичалковский» и его очистные сооружения.
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