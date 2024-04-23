Мерзкие привычки голливудских знаменитостей

В современном мире статус знаменитости может сделать человека практически неуязвимым. Однако вас, возможно, удивит, что некоторые знаменитости, имея полный достаток, даже не заботятся о каких-то простых правилах гигиены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии