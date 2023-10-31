Месси вновь обогнал Холланда и Мбаппе в гонке за "Золотой мяч"

Капитан сборной Аргентины стал обладателем "футбольного Оскара" в восьмой раз.30 октября нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пот итогам очередного сезона в восьмой раз был признан лучшим футболистом мира.