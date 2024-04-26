Учёный призвал часть населения России быть готовым к долгосрочным угрозам

Речь идёт об авариях, которые могут быть вызваны изменениями климатаО долгосрочных угрозах для жителей части русских территорий рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.
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