В Десногорске фирма задолжала зарплаты почти 50 работникам

Надзорные органы проверили исполнение трудового законодательства в городе смоленских атомщиков Задолженность по заработным платам для 46 работников образовалась в одной из коммерческих организаций Десногорска Смоленской области.
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