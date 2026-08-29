🚨 В Крыму более 550 учебных заведений оборудованы системой пожарной безопасности Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул рассказал, что на сегодняшний день в регионе более 550 образовательных учреждений полностью обеспечены противопожарным оборудованием.