Полицейские отправили в СИЗО мужчину, причастного к организации незаконной миграции

Возбуждено уголовное дело Полицейскими Кировского района Санкт-Петербурга в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин соседнего государства по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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