В Нижнем Новгороде идет последний этап подготовки к отопительному сезону

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил котельную на улице Дальняя, которую построил нижегородский «Объединенный коммунальный оператор» (АО «ОКО»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым