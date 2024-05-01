Гладков: село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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