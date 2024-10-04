Глава дипмиссии Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Антолий Антонов проинформировал о том, что, успешно освободив город Угледар, военнослужащие Вооружённых сил России продемонстрировали, что попытки Запада снабдить киевский режим передовым оружием не имеют смысла.