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Царьград

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Китай делает ставку на узкоспециализированных роботов, а не на киборгов

Китай делает ставку на узкоспециализированных роботов, а не на киборгов

Китайская Народная Республика установила 295 тысяч промышленных роботов за 2024 год и теперь эксплуатирует свыше двух миллионов машин — в 4,5 раза больше, чем Япония.

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