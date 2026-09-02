Китай делает ставку на узкоспециализированных роботов, а не на киборгов

Китайская Народная Республика установила 295 тысяч промышленных роботов за 2024 год и теперь эксплуатирует свыше двух миллионов машин — в 4,5 раза больше, чем Япония.
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