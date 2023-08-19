Три вещи, которых боится современная женщина

Это правда: лёг-встал, новый год. А потом поняла, что время идёт с той же скоростью, просто постепенно начинаю делать всё медленнее, чем раньше.

как интересно...Каждая вторая женщина , не считая каждой первой считает своим долгом советовать другим ЖЕНЩИНАМ "В первую очередь любить себя" . Но когда попадается МУЖЧИНА "В первую очередь любящий себя"...На него ТААААКОЙ ушат помоев со всех сторон начинаю лить..?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже вы не поняли, что я написала, но вы же мужчина, правда? Вам простительно...Женщина, которая любит себя - выглядит привлекательной, и ( побочный эффект!) на неё невольно все ( не только мужчины) окружающие обращают внимание, что создает хорошее настроение и не только самой женщине...