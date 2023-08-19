Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Похоже вы не поняли, что я написала, но вы же мужчина, правда?  Вам простительно...Женщина, которая любит себя - в...Три вещи, которых...
  • Элеонора Коган
    Юлю вот только жалко. Но будем надеяться, что она еще встретит своего единственного. А Яна уже лихо запрыгнула ему в ...Жених во время по...
  • Дмитрий Яковлев
    как интересно...Каждая вторая женщина , не считая каждой первой считает своим долгом советовать другим ЖЕНЩИНАМ "В пе...Три вещи, которых...

Три вещи, которых боится современная женщина

Три вещи, которых боится современная женщина

«Ой, а вот когда-нибудь ты будешь старенькая, о каждом пожалеешь, о каждом!» Если честно, мне уже надоело, что меня пугают всякой глупостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Это правда: лёг-встал, новый год. А потом поняла, что время идёт с той же скоростью, просто постепенно начинаю делать всё медленнее, чем раньше.
Ответить
9 час.
Дмитрий Яковлев
как интересно...Каждая вторая женщина , не считая каждой первой считает своим долгом советовать другим ЖЕНЩИНАМ &quot;В первую очередь любить себя&quot; . Но когда попадается МУЖЧИНА &quot;В первую очередь любящий себя&quot;...На него ТААААКОЙ ушат помоев со всех сторон начинаю лить..?
Ответить
3 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже вы не поняли, что я написала, но вы же мужчина, правда?  Вам простительно...Женщина, которая любит себя - выглядит привлекательной, и ( побочный эффект!) на неё  невольно все ( не только мужчины) окружающие обращают  внимание, что создает хорошее настроение и не только самой женщине...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх