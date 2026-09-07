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Дьяков о 2:1 «Динамо»: «Они выбрались из сложной ситуации – сейчас на правильном пути, набирают кондиции. Игра «Спартака» развалилась, когда пропустили»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что команда преодолела кризис, с которым столкнулась на старте сезона.

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