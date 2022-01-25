Как получить пенсию в молодости? Риелторы сделали Мишустину беспрецедентное предложение

Суть инициативы, описанной в обращении к премьеру, заключается в том, чтобы сделать возможным использование собственных пенсионных накоплений до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участком или же строительство дома.
Суть инициативы, описанной в обращении к премьеру, заключается в том, чтобы сделать возможным использование собственных пенсионных накоплений до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участком или же строительство дома.
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