В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией

"Историческая" речь Джо Байдена стала оскорблением для России и "пустышкой" для Украины. Байден призвал к свержению Путина Президент США Джо Байден выступил в субботу в Варшаве в ходе своего турне в Европу с анонсированной "исторической" речью.
"Историческая" речь Джо Байдена стала оскорблением для России и "пустышкой" для Украины. Байден призвал к свержению Путина Президент США Джо Байден выступил в субботу в Варшаве в ходе своего турне в Европу с анонсированной "исторической" речью.
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