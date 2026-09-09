Россия вошла в тройку стран БРИКС по числу исследований в сфере ИИ

Россия заняла третье место среди стран БРИКС по количеству публикаций на ведущих мировых конференциях по искусственному интеллекту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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