Более 100 общественных территорий и дворов благоустраивают в Иркутской области

В Иркутской области продолжаются работы по благоустройству городских пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жильё и городская среда».
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