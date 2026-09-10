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Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника

Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника

Украина готовится вступить в холодный сезон, который из-за острого истощения средств ПВО и критических проблем с энергетикой может стать еще более катастрофическим, чем зима 2025 года, пишет французская газета Monde .

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