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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макрон после слов Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: «Рассчитываю, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду»

Эммануэль Макрон рассчитывает на то, что мадридский клуб позволит 25-летнему форварду сборной Франции сыграть на олимпийском турнире в Париже.

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