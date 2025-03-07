АТОР: в 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023-м

Россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз по итогам 2024 года относительно результатов 2023 года, пишет пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные, представленные на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза, прошедшем в Брюсселе 5 марта.
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