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О троекратном позорище России

О троекратном позорище России

Ну ёжкин же стыд! Вот каждый раз, когда думаешь, что пробито дно и достигнуто днище, снизу непременно постучат.

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Валерий Пашнин
Ну, естественно, долго ждать не пришлось нападения наших либералов-русофобов на наш дипломатический корпус. Политика есть политика, надо уметь разговаривать и решать вопросы даже с врагами России. Мы же не создаем с "Талибаном" какой то союз против кого то, а решаем проблемы в интересах России. Никакого "дна и днища" здесь нет, г-н автор. Не теряйте разум и гоните волну.
lev birjukov
Дружить надо !
Александр
Речь не о политике, а о качестве работы. Ладно, блатные. Но дипломатия это не только загранкомандировки и безответственная болтовня.
Alex Zim
Автор претендует на иноагента, нао плмочь.

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