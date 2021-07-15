О троекратном позорище России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО троекратном позорище РоссииНу ёжкин же стыд! Вот каждый раз, когда думаешь, что пробито дно и достигнуто днище, снизу непременно постучат.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинНу, естественно, долго ждать не пришлось нападения наших либералов-русофобов на наш дипломатический корпус. Политика есть политика, надо уметь разговаривать и решать вопросы даже с врагами России. Мы же не создаем с "Талибаном" какой то союз против кого то, а решаем проблемы в интересах России. Никакого "дна и днища" здесь нет, г-н автор. Не теряйте разум и гоните волну.lev birjukovДружить надо !ААлександрРечь не о политике, а о качестве работы. Ладно, блатные. Но дипломатия это не только загранкомандировки и безответственная болтовня.Alex ZimАвтор претендует на иноагента, нао плмочь.Комментировать
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