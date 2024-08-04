Страна и люди
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Страна и люди

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Расчеты РСЗО «Град» обрушили огонь на склады и боевую технику ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» обрушили огонь на склады и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне спецоперации.

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