Губку для посуды постоянно делю на две части: метод кажется мелочным, пока не начинаешь считать расход

Бережливые хозяйки не употребляют посудные губы полностью, а разрезают их напополам. В чем смысл, плюсы и минусы подобного лайфхака, говорят создатели ВК-сообщества «Кулинария | Хорошая хозяйка, супруга и мать».
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