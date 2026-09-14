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temapenza

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Губку для посуды постоянно делю на две части: метод кажется мелочным, пока не начинаешь считать расход

Бережливые хозяйки не употребляют посудные губы полностью, а разрезают их напополам. В чем смысл, плюсы и минусы подобного лайфхака, говорят создатели ВК-сообщества «Кулинария | Хорошая хозяйка, супруга и мать».

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