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Профилактолог предупредил о сгущении крови у переболевших "омикроном"

Профилактолог предупредил о сгущении крови у переболевших "омикроном"

При выздоровлении от "омикрона" кровь может сгущаться, сообщил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, передает Life/ Токарев отметил, что подобное наблюдалось у пациентов, переболевших штаммом "дельта".

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