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На Южном Урале обнаружено древнее захоронение кочевника

На Южном Урале обнаружено древнее захоронение кочевника

На Южном Урале обнаружено захоронение древнего кочевника. Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной текущего года в окрестностях Магнитогорска была обнаружена цепочка небольших курганных насыпей, замкнутая в кольцо диметром 70 метров.

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