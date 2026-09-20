Утренняя порция мемов: 20 сентября

Утренняя подборка мемовИнопланетные цивилизации предпочитают облетать нашу планету десятой дорогой. Человек, заведший сразу несколько будильников, выглядит как персонаж, переживший апокалипсис.
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