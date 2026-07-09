Пашинян заявил о договоренностях с Мишустиным по запрету на импорт армянских товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным удалось достичь договоренностей по вопросу ограничений на поставки армянской продукции в Россию.
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