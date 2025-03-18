По морде — можно, но реальное покушение Трампу еще пару лет не угрожает Михаил Зубов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Игорь Никулин В Америке заговорили о новом покушении на Трампа.