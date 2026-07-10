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Член совета FIS норвежка Дюрхауг о полноценном допуске россиян: «На данный момент мы сказали «нет». Решение FIS пока остается в силе»

Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что FIS пока не принимала решения о полноценном допуске российских спортсменов.

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