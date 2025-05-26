Стало известно, во сколько обойдется кремация в Омске. Здание крематория уже построили, сейчас в нем идут отделочные работы.
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Стало известно, во сколько обойдется кремация в Омске. Здание крематория уже построили, сейчас в нем идут отделочные работы.