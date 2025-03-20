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Части россиян пообещали возвращение тепла

Части россиян пообещали возвращение тепла

К концу недели температура на юге европейской части России вновь повысится после похолодания. Возвращение тепла части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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