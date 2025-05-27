Что мы не знаем о пылесосах? 10 удивительных и забавных фактов

Как выглядел первый пылесос, сколько лет прослужил пылесос-долгожитель, из чего сделан самый маленький прибор в мире и что умеют современные роботы? Собрали интересные факты о пылесосах, которые вас развлекут и удивят.
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