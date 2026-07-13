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Царьград

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Адвокат Согоян заявила об увольнении матери после ссоры с Пашиняном

Адвокат Согоян заявила об увольнении матери после ссоры с Пашиняном

В Армении женщину с работы уволили после конфликта 18 мая с Николом Пашиняном. Адвокат Татевик Согоян утверждает, что её мать уволили под предлогом сокращения штата после 21-го года службы, вызвав общественное недовольство и ставя под вопрос обоснованность решения.

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