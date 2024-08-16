Переговоры в Дохе привели к снижению боеготовности Ирана и «Хезболлы»

Начавшиеся в катарской столице Дохе переговоры о прекращении огня в секторе Газа привели к снижению уровня боевой готовности ракетных подразделений Ирана и ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла».
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