Лаос приготовился начать экспорт дуриана в Китай

Крупномасштабное выращивание дуриана в Лаосе началось позже, чем в остальных странах региона, тем не менее страна намерена стать четвертым поставщиком вонючего фрукта в мире, 27 октября сообщило издание VnExpress.
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