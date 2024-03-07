Broadcom готовит чипы для PCIe 6.0/7.0 с поддержкой AMD Infinity Fabric Одним из столпов, на кот...

Broadcom готовит чипы для PCIe 6.0/7.0 с поддержкой AMD Infinity FabricОдним из столпов, на которых зиждется господство NVIDIA в мире ускорителей, является NVLink — высокоскоростной интерконнект, позволяющий чипам общаться напрямую не только в составе одного узла, но и за его пределами.