В Перми правоохранителями задержан исполнитель громкого убийства по найму, совершенного в 2023 году

В Перми сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, СУ СК России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан исполнитель громкого заказного убийства бизнесмена, совершенного 5 октября 2023 года.
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