«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

Лидер США Джо Байден своей позицией по «Северному потоку-2» сделал большой подарок лично немецкому канцлеру Ангеле Меркель, однако в то же время дал президенту РФ Владимиру Путину инструмент для давления на Украину и другие страны Восточной Европы.