Политнавигатор

606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roust Zyabbar
    Последние вдохи Окраины...Зе-правительство ...
  • Резидент 007
    Воду в Крым не подают, а газовый контракт хотят продлить. Да ещё на 10 лет. Хватит идти им на уступки.Зе-правительство ...
  • Владимир Пятицкий
    усатый явно хохол такой же тупой и не далёкийЛукашенко, призна...

«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

Лидер США Джо Байден своей позицией по «Северному потоку-2» сделал большой подарок лично немецкому канцлеру Ангеле Меркель, однако в то же время дал президенту РФ Владимиру Путину инструмент для давления на Украину и другие страны Восточной Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,