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Россияне начали жаловаться на распространение вируса Коксаки в школах и садиках

Россияне начали жаловаться на распространение вируса Коксаки в школах и садиках

В российских детских садах и школах участились случаи заболевания детей вирусом Коксаки. Сообщения о заражениях с похожими признаками поступают из Московской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края.

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