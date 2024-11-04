Россияне начали жаловаться на распространение вируса Коксаки в школах и садиках

В российских детских садах и школах участились случаи заболевания детей вирусом Коксаки. Сообщения о заражениях с похожими признаками поступают из Московской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии