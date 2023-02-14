Где смотреть Реал Мадрид – Эльче, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 15 февраля

В среду, 15 февраля, сыграют Реал Мадрид и Эльче в 21 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».