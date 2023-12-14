Дорин Речан совершит рабочий визит в Кагульский район

Премьер-министр Дорин Речан отправится с рабочим визитом в Кагульский район. Глава исполнительной власти совершит визит в Крихана-Веке, где посетит металлообрабатывающее предприятие, после чего встретится с примарами и представителями децентрализованных служб правительства.
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