Дорин Речан совершит рабочий визит в Кагульский район

Премьер-министр Дорин Речан отправится с рабочим визитом в Кагульский район. Глава исполнительной власти совершит визит в Крихана-Веке, где посетит металлообрабатывающее предприятие, после чего встретится с примарами и представителями децентрализованных служб правительства.