Мечтавшему о работе в России португальцу дали разрешение на временное проживание

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили 31-летнему гражданину Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро разрешение на временное проживание в России.
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